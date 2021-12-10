一輛聯結車今天在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）撞到人行陸橋後翻覆，至少53名藏身車內的移民喪生、50多人受傷。

法新社報導，墨國奇亞帕斯州與瓜地馬拉交界，是北漂移民赴美的主要轉運站。

奇亞帕斯州的民防首長賈西亞（Luis Manuel Garcia）告訴媒體，當時車上塞有移民107人，據倖存者陳述，他們大多來自瓜地馬拉。

事發地點在一條連結奇亞帕寇索市（Chiapa de Corzo ）與州府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez）的高速公路，目擊者表示當時卡車超速行駛，然後在繞過一個急轉彎時翻車，隨後撞上一旁的人行陸橋和附近的建物。

官員表示事故看似聯結車司機在加速行駛中失控，也不排除車輛發生故障。司機在事發後逃逸。

當地電視媒體畫面顯示，多輛救護車、消防車和救難人員聚集在撞毀的卡車周圍，一些受到驚嚇、不知所措的移民在一旁等待救治。罹難者的遺體則以白布或毯子包裹。

墨西哥移民當局表示，會讓倖存者以人道理由暫時留置墨國，並提供食物和安置場所。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在推特（Twitter）表示，將提供出事鄉親諮詢協助，包括幫助他們返鄉。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上致哀，稱此一事件「令人非常哀傷」。

綜合法新社與華盛頓郵報，將未經申請的移民藏在卡車內，從瓜地馬拉沿著邊界送進墨西哥，是人蛇集團常見手法，移民抵達墨西哥後，再朝美國邊界前進。這些聯結車每天途經墨西哥將貨物運往美國，人蛇通常收取移民每人1萬美元費用。

也有移民選擇加入所謂篷車隊長途跋涉，當中不乏只靠徒步，沿路會遭遇墨國常見的極端氣候及毒梟等犯罪組織威脅。

華爾街日報指出，2020年因COVID-19疫情導致移民潮短暫停止後，今年在墨西哥被捕的移民人數又急劇增加。截至10月，墨西哥當局已逮捕近19萬3000名來自中美洲的移民，2020全年僅7萬6000人。