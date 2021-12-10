詹學仁徒手勒昏江姓女友，還趁女友氣若游絲之際，性侵得逞後，在江女友勒斃。（中時資料照／陳韋婷攝）

職業軍人退伍後擔任保全員的詹學仁，2007年4月以為自己墜入愛河，與網路上認識的江女交往，5個月後發現她「腳踏兩條船」，又在日記上看到有真實男友的「愛愛X1」、「愛愛X2」的代號，氣得他將買來第3級毒品，混入飲料給江女食用，趁昏迷之際性侵再勒斃棄屍，法院判處無期徒刑確定。

當時27歲的詹學仁，家住木柵，職業軍人退役後擔任保全員，2007年4月詹男看到江女留言「找尋一個能照顧一輩子的男人」，結識家住新店、26歲江姓女子，兩人交往4個多月，詹為了討女友歡心，平均每3到4天就見面一次，出去吃大餐，或是購買生活所需用品，花光20多萬積蓄，還陸續刷卡10多萬，每天早上下班後，就會送2份早餐到江女的住處，回家補眠後再送中餐，江女說，與親戚的女兒同住，才會要求「一式兩份」，實則把詹當成「工具人」。

8月下旬，江女要求詹男送他到大直美麗華逛街，實際上卻是去會情郎，詹男發現被耍了以後，驚覺借貸的金錢，變成江女用來佈置她與男友的愛巢，他卻負債累累，詹男自覺十分難堪，在內心種下殺機，謀劃愛不到就要毀了她。詹上網買了4顆FM2，8月28日約江女共進晚餐時，偷偷在飲料中下毒，但江女喝得不多，身體雖然搖搖晃晃但仍意識清楚，並未察覺異狀。

9月4日下午，江女說要吃生魚片，詹先準備了一瓶飲料，從瓶底注射進FM2，詹邀約江女一起到淡水遊玩，途中趁機調包，這次昏昏欲睡被載往汽車旅館。詹男趁機翻閱江女隨身日記，發現裡面密密麻麻的小字，全是符號，其中「ming」，詹懷疑是同居男友的代號，還有「愛愛X1」、「愛愛X2」，愛愛被認為是發生性關係，但他只有牽手而已，因而醋勁大發。

詹男暴怒，跳上床掐住江女的脖子，直到她不再反抗，詹男還用手試探，發現鼻子喘氣薄弱，乾脆性侵再勒死江女，並將遺體載運至三芝偏僻的產業道路，挖掘淺坑棄屍後返家。

詹男返家躲在房間一段時間，打電話給父母稱自己要自殺，一度被發現引汽車廢氣想要輕生，但都獲救，詹男還留下兩封遺書，其中一封寫給ming的劉姓男友，「如果我是你，才不會讓女友玩交友，悲劇都是你一手造成，任何人看到『愛愛X1大高潮』，都知道什麼意思，我不會讓你們稱心如意，她在哪，你們慢慢找吧！」檢警後來查出詹在附近服役，循線找到屍體，法院依強制性交而殺人罪、欺瞞使人施用3級毒品罪、遺棄屍體、毀損罪，判處無期徒刑確定。

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※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。