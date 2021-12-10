美國監管機關周四將新冠疫苖加強針的接種資格擴大到16歲和17歲青少年。隨著具大量突變的Omicron新冠變種加速傳播，公衛部門官員呼籲美國人盡快補打第三針。

美國食藥管理局（FDA）周四宣布已修改輝瑞/BioNTech新冠疫苗的緊急使用授權，16至17歲年輕族群在接種完第二次疫苗超過6個月即可接種第三針。美國疾病管制與預防中心（CDC）亦已批准該年齡層接種加強劑。

CDC主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）在聲明中表示，雖然我們還未全盤了解Omicron變種病毒，但初步數據顯示新冠疫苖加強針有助於提高和強化對Omicron和其他變種病毒的防護力。她並強烈建議所有符合條件的16和17歲青少年都去接種疫苗。

美國這個年齡層約470萬人已經完整接種疫苗，其中超過250萬人接種完第二劑已經超過6個月。

目前美國政府只開放該年齡層接種輝瑞/BioNTech疫苗。

美國的Omicron確診病例目前不到100例，但未來幾周和幾個月內料將持續增加。而具有高度傳染性的Delta變種病毒現在仍是美國的主流病毒株，隨著冬季天氣轉冷，近來美國的感染率已經升高，目前平均每日新增確診數已經逼近12萬例。根據日本京都大學所做的研究，Omicron病毒的初期傳染力是Delta變種病毒的4倍之高，這個最新發現的變異株不只傳染性高，且逃避自然免疫和接種免疫的能力也更強。