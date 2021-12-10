台股今年價量齊揚的航運股，明年展望如何？中信投顧今天表示，明年航運供需趨於平衡但不失控，海運貨櫃運輸的供需缺口在今年達到3.8%，市場預期明年供不應求情況將緩解，但不失控。中信投顧協理吳裕良表示，貨櫃三雄明年獲利年增在1成左右，而其中將以萬海(2615)的年成長表現最出色。貨櫃航運可望再獲評價調升。

吳裕良分析，2020年海運貨櫃運輸的供需缺口約0.8%，但今年拉高到3.8%，明年預估供需缺口縮小到0.5%，而2023年的供需缺口為-0.5%。

吳裕良分析，台灣貨櫃三雄盤據世界前10大，長榮運能為世界第7大，陽明(2609)為第9大，萬海為第10大。而未來2年航運公司持續拓展運能，預估到2023年，萬海運能增加最高，成長67%，其次為長榮的52%，該兩大業者積極拓展運能，追趕其他航商。其中長榮航預估到2023年的全球市占率可望增到7.7%，較目前的5.5%，增加了2.2個百分點，排名也將由目前的第七大，超車ONE成為全球6大，和賀伯羅特齊名。

在貨櫃三雄中，吳裕良認為萬海經營價格較為穩定的近航航線，都較其他國際航商具有競爭力。

中國信託投顧今舉行2022年投資展望說明會，針對明年的台股市場投資亮點作分析。吳裕良認為貨櫃航運屬循航類股，因持續獲利和報價維持高檔，可望再獲評價調升。