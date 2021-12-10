英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前演講時才嗆台積電，直指「台灣不是穩定的地方」，外媒報導，季辛格下周將來台訪問，並將拜會台積電高層，這是他今年初接掌英特爾以來的首次亞洲訪問行程，除台灣外，還將訪問馬來西亞，顯示亞洲製造對重振英特爾的重要性。

外媒引據知情人士消息報導，季辛格下周的亞洲行將訪問台灣與馬來西亞，其中，訪台行程將拜訪台積電，並與台積電領導人會面。

季辛格近來不斷呼籲美國政府應力挺當地半導體業者，而不是投資台積電、三星等亞洲廠商，還曾在日前演講時嗆台積電，指台灣不是一個穩定的地方，大陸軍機頻頻進入台灣防空識別區，要拜登政府應該多投資美國本土企業如英特爾、美光（Micron）等。

報導也指出，英特爾既需要台積電的先進製程，另一方面又想在晶圓代工業務與台積電競爭，這種既競爭又合作的狀況，對季辛格而言非常棘手。