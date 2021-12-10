邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》生情，2人交往約莫一年時間，今早宣布結婚喜訊，各界紛紛送上祝福。其實圈內有不少明星也是因為合作拍戲而結緣，其中，吳奇隆與劉詩詩、趙又廷與高圓圓、周渝民跟喻虹淵、坤達與柯佳嬿、辰亦儒與曾之喬等情侶檔都是交往後共組家庭，婚後幸福美滿令人稱羨。

趙又廷和高圓圓。(圖／本報系資料照)

吳奇隆與劉詩詩2011年拍攝大陸劇《步步驚心》墜入情網，2013年11月公開戀情後還拍了第二部的《步步驚情》，2015年1月在北京公證結婚，當時吳奇隆還在微博發文寫下「珍惜、幸福」。趙又廷與高圓圓當年因合作電影《搜索》產生情愫，趙又廷曾說：「圓圓是北京第一美女，我愛她的全部。」這段姐弟戀一開始並不被外界看好，兩人相扶相持走過風波，最終於2014年在北京登記結婚，婚後育有1女。

同樣從戲裡愛到戲外的還有周渝民跟喻虹淵，兩人曾一起演出電影《痞子英雄》，喻虹淵在戲裡飾演一位讓痞子念念不忘的漢堡妹，兩人在拍攝結束後交往4年才宣布登記結婚。坤達與柯佳嬿兩人2012年因戲《我們發財啦》結緣，雖兩人對於戀情都避而不答，交往5年後於2017年宣布結婚喜訊，曾經有過一段婚姻的柯佳嬿事後談起與坤達的婚姻，表示自己對感情相當謹慎，感謝坤達總是無條件包容她，讓她可以放心成為自己，而坤達也被封上「曬妻魔人」的封號。

坤達與柯佳嬿兩人2012年因戲《我們發財啦》結緣。（(圖／柯佳嬿IG）

辰亦儒與曾之喬當年拍攝《愛似百匯》時展開戀情，不過當時曾分手，後來辰亦儒在分開的這段日子一直放不下曾之喬，最後鼓起勇氣去追她，兩人2020年宣布結婚讓大家相當意外，公佈喜訊後外界才發現「他們竟然在交往」。藍正龍與周幼婷2002年合作《大醫院小醫師》相識，後來也多次合作同台演出，兩人認識10多年後終於在2013年傳出火花、2014年登記結婚，如今2人育有 1女1子。

影帝吳慷仁認愛邵雨薇。(資料照)

張智霖與袁詠儀是娛樂圈低調不張揚的幸福夫妻，兩人1993年拍攝《邊城浪子》而結識，當時已互有好感，最終於2001年2月在國外秘密註冊結婚，婚後幸福美滿。楊銘威與方志友兩人因為電視劇《我的寶貝四千金》結下良緣，兩人2015年閃婚後育有一女一子。吳慷仁與邵雨薇曾合過的戲劇有《我的禮物》與《極品絕配》等戲劇，吳慷仁也曾在邵雨薇的MV中擔任男主角，雙方從電視劇《極品絕配》結束後就一直是好朋友，2人於去年的雙11公開戀情，吳慷仁甜蜜稱呼對方「小姐姐」，目前穩定朝結婚發展。