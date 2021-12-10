光洋科經營權之爭愈演愈烈，智慧財產及商業法院裁定光洋科公司派、市場派均禁止召開本月24日及27日的股東臨時會，一名自稱光洋科的小股東不滿公司經營權紛爭難以止息，影響股東權益，10日上午到台北地檢署按鈴控告光洋科公司及相關經理人涉及背信等罪。

光洋科經營權紛爭持續延燒，光洋科大股東台鋼集團上月底刊登廣告，批光洋科董事長馬堅勇涉嫌錢進大陸、技轉中國；馬堅勇回應是為鞏固關鍵原料，還提出「護國神山」台積電力挺的信件。

自稱是光洋科小股東今到北檢按鈴控告，他指控光洋科被解任的董事長馬堅勇日前刊登廣告澄清公司核心技術絕無外流；但他質疑為何在中國「光微半導體材料公司」官網早已大肆宣傳通過「台積電製程技術」的官方認證？

該名股東表示，他投資股票已10多年，從未見過如此作為的上市公司董座，當初他就是看上光洋科逐漸掌握台積電的核心技術，覺得光洋科前景看好，最近才進場購入光洋科股票，沒想到被公司欺騙。

該股東還找出光洋科最新財報，認為有財報不實疑慮，將一併提告。