今天是12月10日是國際人權日，由民進黨立委郭國文率領的「四個不同意」公投宣講三口組加強火力，推出宣傳車掃街宣講，上午永康區議員參選人黃肇輝、安南區市議員參選人蔡麗青、大北門區市議員參選人陳柏廷坐上宣傳車，於善化區遊街呼籲民眾出來投票，吸引沿路民眾注意。

黃肇輝表示，今天是國際人權日，也即將進入公投前最後一周，呼籲市民朋友不要放棄與忽視公投的人權。因此，三口組宣講隊特別從今天開始推出宣傳車，開進大街小巷來提醒市民朋友，12月18日出來公投，捍衛自己的基本人權。

蔡麗青說，三口組街頭宣講已經持續1個月，民眾對公投議題從陌生到熟悉，公投進入倒數8天，現在最重要的是呼籲民眾出來投票。蔡麗青說，三口組除了街頭宣講，也組成車隊，以廣播提醒民眾出來投票，有空檔時也會站上宣傳車宣講。

陳柏廷說，「四個公投案也是我們對於人權宣言第3條生命權、第22條國際合作經濟權的捍衛。」為了保障民眾不受核能輻射威脅，以及不再受燃煤發電的空氣汙染影響，不同意重啟核四，也不同意遷離三接。而為了更多國際經濟貿易自由，也更不需要來全面禁止合乎第國際食安標準的產品進口，投下四個不同意，就是保障我們的基本人權。

三口組成員今天也一起登上宣傳車，於善化市區沿街宣講放送，在投票前一個禮拜開始進行全面衝刺宣傳，呼籲所有滿18歲以上的民眾，12月18日投下四個不同意，守護基本人民權利。