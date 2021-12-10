【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16817)、美國(3例，案16818、案16822、案16828)、越南(4例，案16819、案16823-16825)、加納(案16820)、中國(案16821)、印尼(2例，案16826、案16827)、南非(案16829)、泰國(案16830)及菲律賓(2例，案16831、案16832)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至12月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,615,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,597,765例排除)，其中16,721例確診，分別為2,076例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

陳時中說，除了昨晚宣布的中研院女員工（案16816），沒有新增其他的本土案例。而該確診個案共匡列了110位接觸者，其中有86人採檢結果為陰性，其餘24人檢驗中。