半導體巨擘英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）傳下周將來台訪問，並將拜會台積電高層，引發各界矚目，以及季辛格來台是否需隔離？經濟部今(10日)表示，經濟部有協處機制，協助廠商擬具完整防疫計劃向指揮中心申請商業專案入境方案，即俗稱的經濟泡泡，但因相關申請案涉及各企業的重大商業經營秘密，因此不評論具體個案。

季辛格日前演講時才嗆台積電，直指「台灣不是穩定的地方」，近來也不斷呼籲美國政府應力挺當地半導體業者，而不是投資台積電、三星等亞洲廠商，外媒報導，季辛格下周將來台訪問，並將拜會台積電高層。

對於季辛格來台的隔離防疫問題，經濟部表示，為促進重大投資與產業合作，在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，經濟部各局處有協處機制，協助廠商擬具完整防疫計劃向指揮中心申請商業專案入境方案（俗稱的經濟泡泡），同時也將派員督促相關入境人員且遵守核定之防疫規劃，確保防疫安全。

經濟部也表示，因相關申請案涉及各企業的重大商業經營秘密，經濟部不評論具體個案。