UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》限量菁英封測已於 12 月 8 日正式落幕，上週限時開放2,000名額立即秒殺，盛況空前！官方於今日（10）特別公開菁英封測精彩數據，與玩家一探封測期間發生於奇蹟世界的種種趣事。同時釋出由「動力火車」演唱的遊戲主題曲〈相信奇蹟〉搶先聽與「卡里瑪神殿」玩法介紹，潮汐迴廊、神廟祭壇、墮落地獄…等經典副本將再度回歸，請玩家們做好準備，重新回味征服BOSS、瘋狂掉寶的快感！

《奇蹟MU：正宗續作》「動力火車」遊戲主題曲〈相信奇蹟〉搶先聽！

狂賀菁英封測限額秒殺！多項趣味數據獨家公開！

官方在此感謝玩家對於《奇蹟MU：正宗續作》限量菁英封測的熱烈參與和迴響，凡參與菁英封測並達2轉以上的玩家，將在遊戲正式上市後，獲得菁英封測專屬獎勵「祝福晶石x2、靈魂晶石x1、生命晶石x20、金幣x66,666」，以及封測限定「奇蹟先鋒」稱號等多項好禮！除此之外，官方特別公開菁英封測期間的獨家趣味數據，與玩家一探究竟封測期間奇蹟大陸發生哪些有趣的事情。

【菁英封測最強霸主】

唯一羅蘭城城主：丹德德★索

《奇蹟MU：正宗續作》菁英封測唯一羅蘭城城主由「丹德德★索」拿下！

【菁英封測名人榜】

全服戰力最高：丹德德★索（280,255）

全服最強戰盟：路士卡（13,009,368）

《奇蹟MU：正宗續作》菁英封測最強戰力「丹德德★索」

【菁英封測最強職業榜】

最強戰士：暴落尼尼（280,016）

最強魔法師：丹德德★索（280,255）

最強弓箭手：休閒的 ∩ 淚痕（274,993）

《奇蹟MU：正宗續作》菁英封測最強職業排行榜

【菁英封測職業熱門榜】

劍士、魔法師、弓箭手登場比例：31%、47%、22%

最熱門職業：魔法師（女）

《奇蹟MU：正宗續作》菁英封測出場率由「女魔法師」拔得頭籌！

【菁英封測更多趣味數據】

黃金Boss被擊殺次數：355

戰盟Boss總傷害量：9,430,055,657

天使試煉總積分：1,259,809

卡里瑪神殿通關次數：4,937

地裂斬施放次數：669,259

黑龍波施放次數：2,225,804

多重箭施放次數：1,391,179

卡里瑪神殿 — 蘊藏著豐富誘人的寶藏，然而無數的惡魔早已蠢蠢欲動

卡里瑪神殿又稱「失落的神廟」，根據失落地圖的指引，只有真正的勇者可以抵達。在玩家達到1轉42級時，將開放「卡里瑪神殿」，首先第一關會開啟卡里瑪之門，接著依照玩家等級，逐步開放潮汐迴廊、神廟祭壇、墮落地獄…等多重關卡，而因副本難度較高，除了需要具備一定戰力的基礎外，建議玩家至少組隊3人以上再挑戰。卡里瑪神殿的副本除了掉落大量經驗、魔晶、王者之書、橙色裝備之外，甚至有機率掉落卓越裝備！大量神裝輕鬆入手，玩家們絕對不能錯過！

《奇蹟MU：正宗續作》前進卡里瑪神殿，卓越裝備等著你

事前預約活動進行中，勇士集結共赴奇蹟大陸！

《奇蹟MU：正宗續作》預計將於 2022 年與玩家們正式見面，事前預約活動持續進行中，參加事前預約活動將能獲得「蘋果x5、祝福寶石x2、生命寶石x2、瑪雅藥水x1、金幣x20,000」等多項好禮，累積預約人數達50萬人更有預約限定「奇蹟 MU」稱號！讓玩家在開服時戰力不落人後！除此之外，官方Facebook現正舉行預約抽iPhone 13 Pro活動，喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們，敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多最新消息！

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