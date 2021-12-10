四大公投將於18日投票，各黨皆全力衝刺，其中，民進黨主席、總統蔡英文8日在臉書喊出「台灣隊站出來！1218總動員！」無黨籍立委高金素梅今(10日)對此在臉書以「撕裂台灣的總統動員令」為標題，寫下沒有台灣隊，只有「台灣對」！

蔡英文之前的臉書貼文提到，這次公投，不是哪個政黨、哪位政治人物的輸贏問題，而是台灣能不能繼續走在正確道路上、能不能受到國際社會信賴的問題，四大公投和你的生活、你的未來、你的荷包，都有密切的關聯，要邀請所有的國人，只要你關心台灣的未來，只要你支持台灣繼續進步，「那你就是台灣隊 的一份子，我們就是台灣隊友」。

不過，高金素梅認為，公投是人民意志的展現，蔡總統刻意把人民切成「台灣」和「非台灣」兩半，這種「非我即敵」的分化手法，「顯示她已拋棄自己統合國家的高度」。

高金素梅進一步表示，沒有台灣隊，只有「台灣對」，做對的事的「台灣對」，「公投蓋下四個同意，一輩子不用吃萊豬，下一代也不用吃萊豬，這就是『台灣對』」。