尼加拉瓜於當地時間9日宣布中斷與台灣長期的外交關係，轉而與北京建交。對此，台北市議員擬參選人、前台灣駐美代表處政治組長趙怡翔10日於臉書表示，「快走不送！」

趙怡翔認為尼加拉瓜本日斷交事件跟兩岸因素比較無關，跟尼國自家的民主問題比較有關。他說，奧蒂嘉家族已經統治尼國15年，最近一次選舉由奧蒂嘉選總統、太太選副總統，而其競爭對手不是被關，就是被禁止參選。最後六位候選人全部都與奧蒂嘉的左派政黨FSLN有關，完成了這次「中共式」選舉。

趙怡翔說，事實上，這幾年來尼國正加快往專政路線前進。在2018年時，對於公民社會的街頭抗議，尼國政府的鎮壓手段導致高達300人失去生命。2020年到2021年間，尼國更通過系列法案限縮民主參與及言論自由，這些行動導致自由之家認定尼國為「非自由」國家，排名在伊拉克及巴基斯坦上下。

趙怡翔指出，隨著尼國國內政治的極權化，他的外交關係也逐漸改變。2017年開始尼國同意俄羅斯在其首都設立情報站，近日更與俄國展開核能發電相關的合作。在今年9月尼國不但參加中國舉行的「中拉命運共同體」會議，更公開支持北京舉行冬奧會。

這些舉動也導致「會不會斷交」這個問題，開始轉成為「什麼時候會斷交」的疑問。

趙怡翔說，而最終尼國選擇在他們沒被受邀的「民主高峰會」當下斷交，這不但不是意外，更彰顯台灣與尼國價值的疏遠，以及尼國背離普世價值的結果。