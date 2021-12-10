下周國際新聞事件
12/13 周一 日銀第四季短觀報告
日本10月機械訂單
12/14 周二 美國11月消費者通膨預期
日本10月工業生產指數終值
英國10月失業率
歐元區10月工業生產指數
美國11月PPI
12/15 周三 API原油庫存報告
南韓11月失業率
英國11月通膨率
MBA美國抵押貸款申請報告
美國11月零售銷售額
NAHB美國12月房市指數
EIA美國原油庫存報告
12/16 周四 聯準會利率決議/FOMC經濟和利率預測
Markit澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值
日本11月進出口、貿易收支
澳洲11月就業報告、失業率
Jibun銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit德國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
英國央行利率決議/量化寬鬆
歐洲央行利率決議
美國11月新屋開工/建築許可
美國請領失業給付人數
美國11月工業生產/製造業生產指數
Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
歐盟高峰會（European Council Meeting）
業績報告:Adobe、聯邦快遞
12/17 周五 堪薩斯聯準銀行12月製造業指數
日本央行利率決議
歐盟高峰會
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