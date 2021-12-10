下周國際新聞事件

12/13　周一 日銀第四季短觀報告

日本10月機械訂單

12/14　周二 美國11月消費者通膨預期

日本10月工業生產指數終值

英國10月失業率

歐元區10月工業生產指數

美國11月PPI

12/15　周三 API原油庫存報告

南韓11月失業率

英國11月通膨率

MBA美國抵押貸款申請報告

美國11月零售銷售額

NAHB美國12月房市指數

EIA美國原油庫存報告

12/16　周四 聯準會利率決議/FOMC經濟和利率預測

Markit澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值

日本11月進出口、貿易收支

澳洲11月就業報告、失業率

Jibun銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit德國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

英國央行利率決議/量化寬鬆

歐洲央行利率決議

美國11月新屋開工/建築許可

美國請領失業給付人數

美國11月工業生產/製造業生產指數

Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

歐盟高峰會（European Council Meeting）

業績報告:Adobe、聯邦快遞

12/17　周五 堪薩斯聯準銀行12月製造業指數

日本央行利率決議

歐盟高峰會

《國際金融》對疫情仍有疑慮 歐股收市小跌
《國際產業》賓士半自駕系統獲批准 Level 3德國上路
王又正慶生中天新聞拚2022全面進化
台灣產業不做「風口上的豬」
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