新北33歲李姓詐欺通緝犯，日前開車行經台中市北區五權路與太平路口時，不但搖下車窗亂丟菸蒂，且未依規定繫安全帶，其違規行為被文正派出所員警攔查，李嫌欲衝撞警用機車，員警機靈趕緊拿起防護型噴霧器向李噴灑，制止車輛繼續行進，並逮捕李嫌；警將李依妨害公務罪嫌，並解送新北地院歸案，其他違規服稽查取締一併逕行告發。

台中市警第二分局文正派出指出，巡邏員警發現李嫌違規行為，攔查後發現李開始緊張，藉口進駕駛座要拿東西，當員警呼叫另名同仁到場支援時，李嫌突然上車猛踩油門向前欲衝撞前方警用機車，員警為保護其他用路人安全，迅速控制住鑰匙及方向盤，拿防護型噴霧器，制止其危險駕駛行為，並逮捕李嫌。

李嫌向警方供稱，被員警攔查時因自知可能會遭到通緝，太過緊張才會有衝撞行為，全案將李嫌依妨害公務罪嫌，移送臺中地檢署偵辦，並解送新北地院歸案；另危險駕駛、不服稽查取締等行為，依違反《道路交通管理處罰條例》一併逕行告發。

台中市警第二分局長陳家銘表示，台中市治安絕不容挑戰和破壞，自11月11日起實施「除暴安民專案」，持續規劃臨（路）檢勤務，掃蕩不法份子及酒駕醉犯，「敢在台中犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡」。

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