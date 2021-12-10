為推廣台灣好米，在全台有48家門市的楓康超市齊集台灣14支得獎米舉辦「全國得獎好米在楓康」活動，宣告楓康不賣混米，且舉辦「消費滿百抽一年份白米」抽獎，現場更有限量一公斤包裝米10元的好康，也吸引許多民眾前往搶購。

楓康超市『全國得獎好米在楓康』活動，推薦各式好米，包括2021年精饌米獎-好米組冠亞軍3支、精饌米獎-有機米組冠亞軍3支，還有參加國際「食品界米其林」iTQi評比，榮獲風味絕佳獎的好米。（馮惠宜攝）

楓康超市經理林明圖指出，市售的米種良莠不齊，為了讓消費者能夠更清楚、快速的挑選到好品質的好米，楓康超市打出『只賣全國好米』的口號，與全國得獎好米產區合作、嚴選全國獲獎的冠軍米和國際評選的ITQI好米販售。

他表示，由農糧署所舉辦的「精饌米獎」，堪稱為台灣米屆奧斯卡獎，光是具備評選資格條件就相當的嚴格，其中包括：產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，友善環境耕作登錄合格…等等，並且以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為選項。

此次『全國得獎好米在楓康』活動，推薦各式好米，包括2021年精饌米獎-好米組冠亞軍3支、精饌米獎-有機米組冠亞軍3支，還有參加國際「食品界米其林」iTQi評比，榮獲風味絕佳獎的好米。另外，楓康超市從12月10日起到明年2月10日為期2個月舉辦「消費滿百抽一年份白米」活動，只要到楓康超市各門市購買任一冠軍好米滿百元或參與楓康FB粉絲專頁活動，就有機會獲得精饌米獎冠軍米一年份。