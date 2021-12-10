42歲以「飛輪海」成員出道的吳尊2017年帶一雙兒女到大陸參加實境秀《爸爸去哪兒5》走紅，近年吳尊將事業重心和生活移往大陸，昨(9日)他突然曬出與自己心中男神合影，竟是「小虎隊」成員吳奇隆，吳尊還大讚吳奇隆是圈內出名的「大好人」，說：「我們是大吳和小吳，年輕時就超愛他這兩首歌…追夢和祝你一路順風，希望有機會再次合作」，網友則起鬨說：「飛輪海碰上小虎隊，會擦出什麼樣的火花呢」、「可以組一個飛虎隊」。

吳尊當年以《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》走紅，身兼偶像男團成員的他當年人氣超旺，8年前他出書承認當爸，自曝：「是的，我現在是擁有錢都買不到的角色...一個幸福的超級爸爸！」，今年9月他帶著一家四口回大陸，且已經注射大陸疫苗，但沒說明廠牌，更進一步說全家人也做出相同選擇，原因是認為大陸將疫情控制很好，其次是感謝大陸對汶萊的捐款和支持，最近更派專家團隊到汶萊協助控制疫情。

吳尊和汪東城、辰亦儒合影。（圖／翻攝自辰亦儒微博）

上月底，吳尊在微博分享與汪東城、辰亦儒合影，當年的飛輪海成員四缺一重聚，雖獨缺炎亞綸，仍讓網友直喊是「回憶殺」，吳尊寫下：「生命裡有太多的奇蹟…永遠忘不了我們的口號…『我有，我要，我可以，飛輪海Go，Go，Go！』這精神激勵了我們那些年打拼的瘋狂日子…這難得的緣分，精彩的旅程,粉絲們的用心…一切的一切，我們彼此最有感觸」，辰亦儒也說：「陪伴我人生16年的兄弟們吳尊、汪東城，感恩遇見，過去的我們一起努力，現在未來的我們一起成長，一起加油」。

吳尊到劉畊宏上海新家作客。（圖／翻攝自吳尊微博）

而先前劉畊宏宣布一家移居上海，更在當地買了豪宅入住，吳尊、陳小春一家到劉畊宏新家拜訪，留下難得的《爸爸去哪兒5》重聚紀念照，可見當年人氣高的孩子們如今都長大不少，吳尊表示，雖然4年過去，「聚在一起時感覺還停留在4年前的我們…這特別的感情對小朋友真的非一般！這一趟行程將會是豐富多彩」，並暗示接下來會投入新節目拍攝，對未來的計劃興奮期待。