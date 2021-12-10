中央研究院南港P3實驗室一名20多歲的女性研究人員疑似在實驗室染疫，讓連續35天本土+0破功，消息一出引起人心惶惶，台北市市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇指出，因感染源明確，還不需要過度恐慌，不過他也說，如果真的連一例Delta都擋不住，外面世界還一堆Delta甚至Omicron等著進來，那我們也別想開放邊境國門了。

陳昶宇指出，感染的女性研究人員近期沒有出國，以當前社區疫情狀況，要在社區感染機率很低，目前看起來有高度可能性，是在中研院P3實驗室接觸病原體時感染，另外個案曾被實驗鼠咬到，但實驗鼠帶的是Alpha變異株，所以可能不是感染原因。

他指出，這幾個月來，有在顧專責病房就會知道，一堆肺炎篩檢都是陰性，社區根本不可能會有來源不明的Delta，應該就真的是實驗室感染無誤了。

陳昶宇說，感染來源明確，目前只有一例，做好疫調匡列隔離，就算多少有擴散出去，以台灣這幾個月卯起來打疫苗，目前疫苗覆蓋率第一劑達78.39％，第二劑也有62.85％，影響應該還不至於太大，如果真的連這樣一例Delta都擋不住，外面世界還一堆Delta甚至Omicron等著進來，那我們也別想開放邊境國門了。

陳昶宇表示，目前75歲以上長者疫苗施打覆蓋率，第一劑都還停在73.7％真的太低，有病人擔心，慢性疾病太多，身體太差不適合打疫苗，但身體越差就越該施打疫苗保護。

他呼籲，病毒無孔不入，如果沒有特別不能打的因素，真的還是建議要打個疫苗，至少就能降低9成以上重症死亡的風險。