許瑋甯因拍攝《當男人戀愛時》和邱澤傳出緋聞，雖然雙方多次否認交往，但她今（10日）無預警公開認愛，在IG曬出2人親密合照，並甜蜜宣布閃婚，她寫道「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了」，對此，該片導演殷振豪也驚訝喊「是剛剛同步看新聞知道的，很恭喜他們」，同片演員鍾欣凌和藍葦華也紛紛做出回應。

鍾欣凌表示，「聽到那剎那尖叫『嗚！怎麼可能？』因為他們直接跳過疑似交往、被偷拍，而是直接宣布我們結婚了我覺得真的是太給力了，怎麼可以那麼浪漫？真的是迅雷不及掩耳」。接著說自己拍攝當下因為只有對到邱澤，沒有與許瑋甯對到戲，所以沒特別留意2人當時是否就已熱戀中，只有誇讚邱澤相當很入戲，「對戲就看到他很深情的對浩婷，竟然為了1個女人要離開我」。

最後也不忘獻上祝福，「2個人能在一起真好，互相找到歸宿、互許終身是非常美的事情，雖然我跟瑋甯是情敵，開玩笑的，我給她滿滿的祝福，天造地設的一對，我非常祝福他們」，而飾演邱澤哥哥的藍葦華也透過經紀人說「阿兄希望邱澤跟瑋甯幸福快樂，大恭喜，真是太好的消息」。