行政院及民進黨接連否認養網軍，國民黨多位立委今抨擊，從卡神、林瑋豐、丁怡銘到台獨機關槍，蔡政府像是披著羊皮的狼，花錢大內宣洗人民的腦，洗到連官員的腦也被洗了，才會自以為做得很好，顯然已淪為無能、無為、無知、無感也無守的政府。

面對網軍之亂，行政院長蘇貞昌說政府沒錢、也不必養網軍；民進黨秘書長林錫耀也稱，民進黨沒有錢養網軍。

行政院長蘇貞昌昨強調政府沒錢也不必養網軍。圖為蘇貞昌小編團隊。（摘自蘇貞昌臉書）

對此，國民黨立委林思銘表示，去年行政院就被抓到小編在立法院做梗圖帶風向，把行政院變成中央製圖工廠；農委會也被發現編列1450萬養網軍做大內宣，這些都是具體案例，網軍治國已變成網軍亂國。

林思銘說，尊嚴也是人權的一部分，但卡神楊蕙如、親綠寫手林瑋豐、行政院前發言人丁怡銘，一再抹黑在野黨、幫官員推卸責任，網軍發動的攻擊，讓台灣的人權不斷被踐踏，執政黨像是披著羊皮的狼，網軍治國糟蹋人權，打著人權羞辱人權，還一再推託裝睡，呼籲政府別再讓網軍殘害民主社會與人權。

國民黨立委李貴敏表示，連前副總統呂秀蓮都公開說民進黨應該要自律自清，但現在只看到民進黨說自己沒錢養網軍；問題是，高嘉瑜事件引發的公路總局更動維基百科事件，電腦IP位置都被找出來了，但公路總局查到今天還說不曉得是誰做的，難道人民願意讓政府持續花納稅錢，用大內宣洗人民自己的腦嗎？

李貴敏說，政府花錢養網軍，除了洗人民的腦，現在連行政官員的腦也一併洗了，才會認為自己做得很好，淪為無能、無為、無知、無感也無守的政府，完全看不見今天台灣的亂象。她呼籲，這個問題當然可以解決，就是在1218的公投挺身反映真實民意，讓這個糜爛不負責任的政府知道人民最深的需要是什麼。

國民黨立委林德福也表示，在高嘉瑜案中發文帶風向的台獨機關槍李柏璋，就算這次的行為並非民進黨授意，但民進黨與李柏璋若非長期密切合作、利益輸送，網軍怎能持續活躍？他強調，蔡政府現在是只顧著享受網軍攻擊對手的快感，無視橫行社會的亂象，民進黨再怎麼切割，都無法否認與網軍是共犯結構的事實。