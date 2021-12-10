要吳釗燮下台 羅致政：政務官該負的政治責任相信他會扛起來。本報資料照

尼加拉瓜宣布與台灣斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，只剩14個友邦國，國民黨要外交部長吳釗燮下台聲浪不斷。民進黨立委羅致政表示，吳釗燮是政務官，在這方面很努力，「政務官該負的政治責任相信他會扛起來」，不管怎麼樣，現在最重要的還是鞏固邦交的工作。

羅致政說，台灣外交關係有所進展，讓中國顏面掛不住，時間點跟對象，都會挑可以扳回一城的時間點，最近台灣跟歐洲有很多進展，最重要是這兩天是民主峰會在美國舉行，台灣受邀但是大陸被排除，不排除是對台灣參加民主峰會的反制。

羅致政表示，尼加拉瓜近來總統大選剛結束，應是國內外政局發生變化後所做的倉促決定，由於選舉過程出現很多爭議，美歐等許多民主國家不承認尼加拉瓜選舉結果，尼加拉瓜也主動退出美洲國家組織，國際社會對尼國有微詞，西方國家不認同下，導向跟威權國家包括中國在內求得認同或援助，也是重要考量與台灣斷交的原因之一。

他認為，不管如何，發生斷交令人遺憾，希望外交部全力鞏固其他邦交國。