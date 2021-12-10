林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，意外扯出他常與政商人士攀關係，資深媒體人陳敏鳳就透露自己一位前國安高層朋友和林秉樞碰面的經歷，直言林秉樞在經營人脈上很有一套，同台的主持人謝震武聽完後，瞪大眼睛，感到不可思議。

陳敏鳳昨（9日）在政論節目「新聞面對面」上表示，自己日前有接到一通前國安高層朋友的電話，說曾在中山北路一間飯店和另一位曾待過國安會的朋友吃飯時，看一旁的桌上坐著一個名醫，竟和林秉樞在吃飯。陳敏鳳補充，對她這位前國安高層朋友來說，所謂的名醫不是御醫，就是醫院裡面院長等級人物，從這就可知林秉樞接觸的人物到何種層級了。謝震武聽完陳敏鳳的講法，整個人雙眼瞪大，不可置信。

陳敏鳳稱，然後林秉樞看到她朋友，就很開心跑來攀談，不過，她朋友和林秉樞聊天完後，憑藉自身在國安多年的經驗，認為林秉樞這種人不要靠近為妙，就沒和林來往。等到高嘉瑜受暴案爆出，她朋友看新聞也嚇到，趕緊打電話給那個名醫，問怎會認識林秉樞，結果名醫回應兩人也不熟，只是去吃飯而已。

陳敏鳳直言，中山北路上沒有幾間飯店，不熟的兩人還能去高檔飯店吃飯，就知道林秉樞是很縝密在做人脈上面的經營。

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