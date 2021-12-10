班班有網路、生生有IPAD！行政院院長蘇貞昌今天參加原民會25周年活動時提及，明年9月就「班班有網路、生生有IPAD」的政策，希望把快要忘掉、斷掉的語言留下，這樣教就會很快有幫助，希望大家一起努力。

原民會在行政院新莊聯合辦公大樓國際會議廳舉辦活動，總統蔡英文、蘇貞昌等人皆親蒞致詞。

原民會主委夷將‧拔路兒提及，1991 年6 月6 日走上街頭要求政府設立部會級原住民族專責機關，並擔任遊行總指揮，後來遭法院以違反集會遊行法而判刑入獄1年，回想當時雖然失去人身自由，但在獄中獲知成立「行政院原住民委員會」時，內心卻是充滿欣慰與喜樂。

夷將說，1996年12月10日成立的原住民族委員會，不只是一個新機關，更是標誌著原住民族法制政策發展的新開始，政府不僅有一個部會級的專責機關，能以更系統、更全面的觀點，構思原住民族的政策法制，更重要的是，原民會是由原住民擔任首長、各族共同參與，針對原住民族的政治參與、文化教育、社會福利、經濟發展、公共建設及土地權利等面向有更高度的權限。

蘇貞昌說，原住民族委員會的成立，不是天上掉下來地上長出來，是當時原住民族的前輩大家一同努力，保有自己做主人的尊嚴以及權利；蔡英文致詞時說，一上任就代表政府向原住民族道歉，並帶領政府為長期存在的問題尋求解決途徑，持續推動原住民族歷史正義與轉型正義，將原住民族語言列為國家語言，將原住民族教育擴至全體國民，讓國人更為貼近族人的生活元素與傳統文化，實現族群主流化的願景。