經濟部10日公布2021年第3季製造業國內固定資產增購4960億元，創歷年單季新高，季增15.6％，年增43.4％，為2010年第4季以來最大增幅，主因全球景氣回升，電子零組件業、化學材料業、石油及煤製品業與機械設備業等積極擴增產能及升級改善製程設備，以因應市場需求。

展望未來，半導體大廠加速推動投資計畫，帶動國內外供應鏈廠商在台投資群聚效應逐漸顯現，加上台商回流擴廠投資動能延續，以及離岸風電產業鏈在地化逐步落實，可望帶動我國製造業全年投資金額再創新猷。

2021年第3季製造業營業收入(含海外生產之收入) 8兆4030億元，為歷年單季新高，季增6.4％，年增19.0％，主因受惠於國際品牌手持行動裝置新品接續上市，以及5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，推動資訊電子產業營收續強，加以全球經貿穩步復甦，終端需求持續增溫，石化、鋼鐵、機械、汽機車等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。

按固定資產型態分，2021年第3季以機械及雜項設備增購占82.1％最多，年增51.7％；其次為房屋及營建工程占17.3％，年增14.5％。

從行業別觀察，電子零組件業第3季固定資產增購3472億元，創歷史單季新高，占製造業之70.0％居各業之冠，年增59.2％，主因半導體業者積極投資高階與成熟製程產能，加以面板廠為推動產品升級轉型，擴增資本支出所致。

化學材料業增購214億元，年增26.3％，主因半導體先進製程快速推展，對電子化學品需求殷切，帶動相關供應鏈廠商擴增產能所致；電腦電子產品及光學製品業增購152億元，年增11.7％，主因部分業者跨業投資，以及因應終端電子產品需求成長，業者增建廠房及設備所致。

金屬製品業增購138億元，年增15.7％，主因廠辦營建需求熱絡，帶動部分鋼品加工廠增建廠房及機器設備，加以離岸風電業者建廠工程持續所致；機械設備業增購115億元，創歷年單季新高，年增49.1％，主因半導體設備及工業自動化需求強勁，帶動相關業者擴廠布建產能。

基本金屬業增購112億元，年減5.2％，結束連續七季正成長，主因去年同期國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及增加環保工程支出，墊高比較基期所致；石油及煤製品業增購109億元，年增61.6％，主因部分煉油廠製程設備改善及災損復原，以及海水淡化廠興建工程投資挹注。