延續雙11熱潮，12月即接迎接耶誕及跨年，神腦宣布年末的雙12將推出秒殺搶購活動，於雙12當天中午12點12分推出限量iPhone 13 256G只賣12121元，直接下殺41折。

雙12期間於神腦門市購買三星Z系列指定手機，登錄抽價值上萬元的星宇跨年曙光之旅；神腦全通路單筆消費滿999元，可直接獲得五星級花蓮翰品飯店22折起住宿優惠券。

雙12神腦推優惠，Apple年度焦點新機iPhone 13將下殺41折，預期將吸引民眾前來搶購，12月12號中午12點12分於神腦生活網路商城祭出iPhone 13 256G只要12121元（現省17279元），活動商品限時限量，挑戰雙12電商最殺價格，神腦全通路消費刷星展銀行信用卡，單筆滿3000元享500元神腦福利金回饋，活動期間限回饋乙次，並登錄活動頁方可享回饋資格。

雙12當天更推出熱銷的Galaxy watch 3 45mm BT 鈦金黑＋Galaxy Buds Live 真無線藍牙耳機組合（優惠價9990元，限量9組），整組購入免萬元，以不到4折的折扣就能入手。Galaxy watch 3鈦金黑是採用鈦金屬做為錶殼材質，極具質感又兼顧輕量，為男性族群設計，上班搭配西裝或是尾牙聚餐等場合，都非常的百搭；果粉夢想的頭戴式耳機AirPods Max（原價18490元）下殺7折12990元入手。

12月聖誕節即將到來，神腦推薦千元價位的禮物選擇多樣，有sakuyo青汁+魚油禮盒（2190元）、OMRON歐姆龍 體重體脂肪計（1580元）；3C類禮物有MEGA KING T12Lite 真無線藍牙耳機（1000元）、小米手錶超值版（1395元）、realme Buds Air 2 真無線藍牙耳機（2299元）。

星粉年底換機，別錯過上網登錄參加抽獎活動，12月15日前於神腦門市購買「三星Z系列指定手機（Flip 3、Fold 3）」並登錄，就有機會獲得「易遊網X星宇曙光之旅 雙人自由行2日」，行程含星宇航空飛行體驗、台東娜路彎大酒店住宿一晚、環島之星車票，於神腦全通路購物結帳前，記得先參加「絕不放過幸運大輪盤」立馬領優惠，最高可得20000點紅利點數，全通路單筆消費滿999元，送五星級花蓮翰品飯店家庭房22折起住宿優惠券。