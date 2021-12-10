才準備要在11日迎接隊史首場例行賽的T1聯盟全新球隊桃園雲豹，10日突然貼出球團公告，宣布結束與劉靖之間合作關係，且已完成終止合約流程，等同確定已經讓他離隊，不過為何選在開打前夕開除劉靖，由於雙方簽有保密條款，內容沒有打算對外公開或曝光。

桃園雲豹公告內容如下，「經桃園雲豹職業籃球隊球團內部討論後，決定結束與球員劉靖合作關係，並已完成終止合約流程。基於保密條款及維護相關當事人，契約內容恕不公開，若有他人藉此危害球團聲譽，球團將付諸法律途徑。」

身為前輔大教練劉俊業的大兒子，劉靖先在今年SBL選秀會上被九太科技選走，卻在今年9月以自由球員身分加盟桃園雲豹，沒想到才待快3個月就告離隊，儘管桃園雲豹球團並未公布劉靖離隊原因，卻傳出他跟教練團之間理念不合的「非官方說法」。

只是劉靖離開桃園雲豹的消息，昨天就在臉書提前曝光，甚至傳出他的家人考慮採取法律途徑，如今雙方明顯各持一詞，如果真的弄到必須上到法院提告，這對桃園雲豹或劉靖任何一方都沒好處，畢竟桃園雲豹到現在連一場正式職業比賽都還沒打過，劉靖也一樣。