今是「國際人權日」，蔡英文總統應「臺灣民主基金會」邀請，為「第16屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」錄製致詞影片強調，「民主自由是臺灣人民的生活方式，也是我們堅持的價值」。臺灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。

總統也肯定本屆得獎主­—阿富汗人權律師胡梅菈．拉蘇麗（Humaira Rasuli）對促進該國婦女人權、推動司法改革的卓越貢獻。

總統指出，胡梅菈．拉蘇麗律師的成長歷程本身就是一部人權奮鬥史。曾流亡巴基斯坦，近20年來，她始終走在阿富汗婦女運動的最前線，也是著名的人權律師、創傷諮商師。

總統說，在阿富汗動盪不安的局勢中，不畏艱難，展現韌性，積極推動司法改革，創辦「阿富汗婦女正義組織」（Women for Justice Organization WJO），對多項婦女及人權法案，提出倡議，也持續為受暴女性爭取更多的尊嚴及正義。

她說，胡梅菈．拉蘇麗律師勇敢堅毅的精神令人敬佩。相信獲獎，能為人權遭受迫害的人們帶來更多希望；同時，也對亞洲女性人權，尤其是消除性別歧視、對抗性別暴力的議題上，具有深刻的啟發。

總統強調，爭取民主人權的道路，從來都不簡單。臺灣也曾經歷威權統治，深刻地了解，得來不易的民主，必須持續深化。

總統表示，今天是國際人權日，她也要向全世界的朋友表達，「民主自由是臺灣人民的生活方式，也是我們堅持的價值」。臺灣有決心、也有能力，在促進國際民主人權議題上，扮演更積極的角色。

總統強調，臺灣會持續跟世界各國朋友，一起分享經驗，把民主自由的普世價值，散播在世界每一個角落，也落實在每個人的生活中。