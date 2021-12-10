邱澤因拍攝電影《當男人戀愛時》和許瑋甯假戲真做，今(10日)宣布閃婚消息，7日小倆口登記結婚，由藍心湄擔任證婚人，她也透露邱澤一直都對許瑋甯有好感，只是礙於過往緋聞不敢告白，同時曝光兩人在一起的關鍵，「他們一樣時間遇到一樣對的人。」

據《三立新聞網》報導，藍心湄和許瑋甯的媽媽感情很好，因此早就知道邱澤和許瑋甯在交往，藍心湄也爆料，邱澤早就對許瑋甯有意思，但因為過往的戀愛新聞導致他名聲不好，他一直不敢戀愛，遲遲沒告白，最後是在藍心湄的鼓勵下勇敢追愛。

藍心湄也提醒邱澤和許瑋甯要宴客，才能讓雙方家長安心，同時將兩人的幸福和外界分享，雙方媽媽在得知好消息後還當場落淚，她坦言兩人都很欣賞對方的孝順跟貼心，加上過去情路都走得坎坷，因此有告訴他們要好好把握這段得來不易的感情，稱他們是在對的時間遇到對的人。

小倆口的定情之作《當男人戀愛時》開出亮眼成績，儘管劇中沒有修成正果，這份感情卻延續到戲外，多次被抓到熱戀的蛛絲馬跡，邱澤獲得台北電影節影帝時，還在台上告白：「謝謝我的女主角，許瑋甯」，曖昧指數爆表，但兩人都沒有正面回應，如今傳出好消息也獲得外界祝福。