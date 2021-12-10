搶攻農曆春節圍爐商機，台北花園大酒店於除夕至初六 2022年1月31日至2022年2月6日推出各式豐美珍饈，「饗聚廚房」圍爐自助百匯除夕每位1688元+10％，「PRIME ONE」牛排館精選套餐每套3288元+10％，「會宴樓」圍爐宴六人宴席15999元起+10％，「翠庭」中餐廳經典江浙美饌280元起+10％，「花園thai thai」泰式餐廳提供小家庭四人合菜每套3888元+10％。

台北花園大酒店表示，春節活動期間消費金額滿5000元即可參加春節抽抽樂活動，獎項包括：瑞穗天合國際觀光酒店住宿、台北花園大酒店套房住宿、PRIME ONE牛排館乾式熟成肋眼牛排雙人套餐券等。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，台北花園大酒店春節期間提供多項傳統應景活動及消費滿額春節抽抽樂活動，最大獎有機會抽中價值35200元的瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食住宿券，有吃有玩有獎拿，冀望帶給民眾一場難忘的圍爐饗宴，預估可帶動一成業績。