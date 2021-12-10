漢來美食(1268)今（10）日公告11月營收，單月營收為3.12億元，月增9.66%、年增0.65%，單月創同期新高；累計前11月營收為25.51億元，年減17.79%，年度業績主要是第二、三季受疫情衝擊影響。

漢來美食旗下各餐廳11月業績亮眼，除搭配百貨公司節慶檔期規劃活動外，2022《虎運》年節外帶系列也已強勢推出，而年終餐飲需求一向暢旺，今年耶誕節和跨年適逢連續假期，加上百貨週年慶和振興五倍券的加持，餐飲業績可望一路熱到過年。緊接著就是年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴等宴席的需求湧入，預期歲末年初業績將可持續升溫。

進入12月，漢來美食仍為拓店緊鑼密鼓地趕工，高雄漢來大飯店45樓三家品牌餐廳「焰」鐵板燒、牛排館及星光薈將趕在跨年前新裝亮相，由主廚精心設計全新主題菜單，以故事完美串連在地食材、質感器皿及料理呈現，為打造客人頂級用餐體驗極盡巧思。新竹地區配合遠東百貨開幕，漢來美食將順利插旗新竹市，人氣品牌漢來上菜片皮鴨專賣店及漢來上海湯包分店將在農曆年前加入集團營運行列，為集團再下一城。

此外，每年年節前熱賣的年節禮盒和五星級現做年菜組盒，今年更加碼增加產品實力，精心嚴選的野生烏魚子、手做花生醬和XO醬，搭配核桃糕、杏仁酥等適景糕點的年節禮盒，放在皮質的手提箱內，大氣以外更兼具環保功能。

而因疫情大力開展的漢來電商宅美食，今年年節特別與量販及超市通路配合，推出冷凍年菜組合，由五星級飯店主廚規劃的菜色以及嚴選食材，讓全台各地的消費者都能把漢來美食的美味帶回家。至於熱賣榜單常勝軍「來拌麵」第三款全新口味也已進入生產階段；而冷凍熟食方面則將增加三款品項「芋香豉汁排骨」、「黃金流沙包」和「松露奶油雞肉水管麵」上架，亦可望為漢來美食業績助攻。