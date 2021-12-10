英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前演講時批評「台灣不是穩定的地方」之後，外媒報導，季辛格將在下周訪台跟台積電高層會晤，業界揣測，此行目的可能向台積電要先進製程產能；不過，台積電及英特爾均對此表示不予評論。

美國財經媒體引述消息來源指出，季辛格將在下周拜訪台灣與馬來西亞， 同時與台積電高層會面，這是他年初接掌英特爾以來首次參訪亞洲。

日前英特爾不斷抨擊台積電，認為拜登政府應該多投資美國本土企業如英特爾、美光（Micron）等，而非力挺台積電、三星設廠。據了解，季辛格正積極遊說美國政府「晶片法案」應重押美國企業，不該應讓赴美設廠的台積電、三星獲得補助。

報導指出，對英特爾而言，台積電是一大威脅，也是重要合作夥伴。在英特爾逐漸失去半導體製造領先地位之際，其競爭對手輝達、超微透過台積電生產的高品質晶片，不斷侵蝕英特爾的市場占有率。

英特爾季辛格雖然邊罵台積電，但更需要依靠台積電先進產能，由於英特爾先進製程技術延宕，委由台積電代工產品有增多趨勢，包括明年推出資料中心GPU的運算和連接晶片採用台積電5奈米、7奈米製程，而傳出下世代GPU恐由台積電3奈米代工。