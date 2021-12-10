內政部出重手法打炒房，內政部務會議昨通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，新增罰則限制預售屋與新建成屋換約轉售、預售屋解約需30天內申報、嚴禁製造熱銷假象等炒作行為。內政部次長花敬群今表示，此次修法是要斷絕投資客炒房團獲利管道，讓真正要自住的人，可以透過預售款滿足購屋需求。

針對近來預售屋市場炒作哄抬，嚴重影響不動產市場交易秩序情形，內政部昨日部務會報通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，對炒房增訂罰則，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，違者可處50萬至300萬元罰金；若涉及嚴重炒作，最高處3年徒刑或併科5千萬罰金。

根據統計，今年7月1日起至今，共有9萬5000筆的預售屋銷售資料，而網路平台現階段達1萬8000筆預售屋交易等待換約，等於約2成預收屋交易者想要在短時間內獲利了結，顯示換約是預售屋投資炒作最重要的管道。

花敬群表示，此次修法就是要斷投資客、炒房團獲利了結的管道，希望修法後健全台灣的預售制度，並強化房地產制度管理。

此次修法除新增罰則外，也增設檢舉獎金制度，花敬群說，依據檢舉事實經查核成立，將會進行行政裁罰，就能依照處分取得檢舉獎金，相關標準還在討論，原則上獎金不會太低，鼓勵民眾檢舉不法炒房。

對於有業者質疑修法限制有違憲的疑慮，花敬群說，憲法是多元價值，涉及公共利益時，政府可以做相當權益限制，像是證券交易法對股票限制交易，因此對投資炒作行為管理沒有違憲的問題。