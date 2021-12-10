台糖公司總經理王國禧、雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、多位地方民代一起向媽祖祈求萬事順利、人員平安。（周麗蘭攝）

把甘蔗拋入機器內象徵開工。（周麗蘭攝）

台糖虎尾糖廠，今日（10日）再度展開每年4個月的製糖期，運蔗的五分車今年起也開始行駛，穿梭於虎尾、褒忠、東勢鄉間。（周麗蘭攝）

今年製糖期自今日（10日）起至明年3月，五分車預估將運送26.2萬公噸甘蔗原料，生產2.36萬公噸的本土二砂糖。（周麗蘭攝）

今年步入第115年歷史的台糖虎尾糖廠，今日（10日）再度展開每年4個月的製糖期，台糖公司總經理王國禧親自主持開工祝禱儀式，運蔗的五分車今年起也開始行駛，穿梭於虎尾、褒忠、東勢鄉間，將再吸引鐵道迷追火車。

虎尾糖廠的運蔗五分車是全台唯一還在行駛的糖鐵，每年製糖期才現蹤，吸引不少追火車的遊客拍照留念。

今年製糖期自今日（10日）起至明年3月，五分車預估將運送26.2萬公噸甘蔗原料，生產2.36萬公噸的本土二砂糖，期間糖廠周圍將一如以往散發蔗糖的甜蜜香味，這也是專屬虎尾鎮民的味道。

虎尾糖廠今天上午9點隆重舉行2021年至2022年製糖開工典禮，事先請來福安宮的糖廠媽祖駐駕，虎尾國中的醒獅團、崇德國中的節令鼓熱鬧開場。

台糖公司總經理王國禧、雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、多位地方民代一起向媽祖祈求萬事順利、人員平安，隨後把甘蔗拋入機器內象徵開工。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德表示，今年除生產本土二砂之外，增加三溫糖、甘蔗糖漿、黑糖糖漿等新興產品，相信保留甘蔗風味的糖漿將吸引大眾喜愛。

張西德也呼籲，製糖期間五分車會行經虎尾、褒忠、東勢，虎尾市區有多處交會路口，請民眾遵守號誌，追火車的遊客們也要注意自身安全，不要進入鐵道上拍照。

台糖公司表示，糖廠的開工與在居民生活息息相關，台糖公司希望能成為與在地共生共榮且有溫度的企業。虎尾糖廠未來定位為「虎尾糖業文化體驗園區」，虎尾糖廠西北隅有二座大跨距磚造酒精槽，現已指定為縣定古蹟，將規畫為酒精槽景觀區，另外配合水利署辦理北港溪虎尾糖廠河段及鄰近地區水岸縫合案，也將促進虎尾地區觀光。