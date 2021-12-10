中研院20多歲前助研究員（案16816）昨確診新冠肺炎，打破國內35天本土0確診紀錄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布接觸者初步採檢結果，目前86人都是陰性，24人檢驗中，不過他提醒民眾，檢驗陰性不代表沒染疫，只是現在沒有檢出病毒。對於外傳個案通報後遭中研院冷處理，甚至職場霸凌，陳時中表示將進行調查，了解是否有SOP、個人處理或通報的問題。

案16816在工作時曾2度被老鼠咬，1次是10月15日，當時快篩呈陰性，另1次則是11月19日，不過當時未進行採檢。11月26日，個案出現咳嗽症狀，12月8日出現嗅味覺異常而接受快篩，檢出陽性後就醫確診。

陳時中今公布接觸者初步採檢情況，有97人隔離、13人自主健康管理，全部都需接受PCR採檢，目前已有86人陰性，24人檢驗中。由於大部分人都是陰性，往外擴大的可能性相對低，但是在社區中因為足跡複雜，需要提高警覺。他也提醒，檢驗陰性不代表沒染疫，只是現在沒檢出病毒，不過隔離者的接觸者相對可以較安心。對於個案的男友陰性，他要強調是目前陰性，他也沒有在社區裡，請大家放心。

有網友今發文指出，個案事發時曾通報中研院生安中心，但被指越級通報，甚至遭受職場霸凌。外界因此好奇中研院是否事先知情、是否涉及隱匿。對此，陳時中表示，此事會分成2部分，第1會請中研院本身的生安會調查事故、內部發展，另今也成立專家調查小組進行外部調查。職場裡面的因素很多，我們都展開調查，了解是否有SOP、個人處理或通報的問題，都是現在要進行的。

陳時中表示，針對職場的工作關係，我們需靜待調查，現在去做太多揣測，會對當事人造成傷害，還是要先調查清楚再報告較恰當。做實驗時有任何情況，都應有報告程序，人員健康上有問題，在健康偵測上也應該讓實驗室、院方了解，此事是否有疏漏，還需看看調查報告的結果。除針對中研院的調查、環境採檢，對於國內12間操作新冠病毒病原體的高防護實驗室，也會在一周內完成現場查核。

此外，中研院基因體研究中心大樓承包負壓隔離系統的廠商，曾在12月7日到12月9日間更換濾網，至今都沒有得到任何通知。對此，陳時中表示，需進一步了解，中研院的濾網處理，應有一定的SOP，不會說這次有感染，就特別要注意，而是例行就要注意的。