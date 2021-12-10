桃園市衛生局長王文彥10日率隊到全聯接種第3劑疫苗，他說，春節將至，為提高社區疫苗保護力，因此鼓勵防疫人員接種第3劑疫苗。他也說，桃園第1劑接種率83％，希望提高至90％，大家安心過年。另外女研究人員染疫，桃園有5人被隔離，皆一採陰。
王文彥說，因為過年有歸國潮，因此希望拉高社區疫苗保護力，且醫護等防疫人員，時間也到達可以打第3劑。他說，面臨回國潮，加強防疫人員保護，才能安心過年。他也擔心若不打第3劑，突破性感染會增加。
此外王文彥到全聯接種站，他說，桃園目前類似點有70多點，可近性高，民眾接種踴躍度也提升。衛生局統計，桃園從6至9日，累計設站15場，施打2807人，至19日辦理73場接種。
另外中研院P3實驗室的研究人員確診，桃園市衛生局表示，9日中午陸續接獲通知，有5人因是同學、朋友，曾經與確診者接觸，已經送往集中檢疫所隔離，且一採陰。
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