巧新(1563)董事長黃聰榮指出，在疫情過後，巧新營收表現持續向上，今年主要受到運輸及運價影響較大，不過，全年營收及獲利仍可優於去年，法人估計營收將創歷史次高。以目前訂單來看，2022年沒有很大問題，黃聰榮對於明年巧新營運相當樂觀，若2022年屏東廠達到損平點，將規畫2023年申請上市。

巧新11月營收達7.6億元、年增36.61％，為四年半來單月營收最高，前11月營收69.44億元，年增43.28％。黃聰榮表示，去年第一、二季遇到疫情，但疫情過後，第三季後業績持續向上。但今年運輸造成很大問題，尤其運輸時程提升，往年貨物運送至歐美交貨期5到6周，現在至少比過去增加50％到一倍，也使得產能不能立即擴增。另外，貨櫃運費倍數成長，運費占營收比過去多10％，也影響獲利。

屏東廠第一期投資50到60億元，設計產能50％，年產能30萬顆，目前月產能超過1萬顆，但現階段只達到一半水準，明年預期可以滿載。由於接單相當不錯，明年啟動第二期產能建置，投資10億元，預期一年半內完成，屏東廠先前進度因疫情拖延，但客戶都認證完成，對於明年產能有很大需求。

德國廠目前以塗裝為主，主要供貨雙B及保時捷三大客戶，未來也為就近服務客戶及運輸的考量，有可能架設生產線投產。

黃聰榮指出，整體電動車與燃油車產業銷售有可能在2035年變成黃金交叉，目前輪圈部分，巧新產品出給電動車約10％營收占比，未來隨各大車廠推出電動車，且輕量化趨勢不變，明年占比將超過10％以上。

巧新採用再生鋁鍛圈，主要為符合部分客戶要求，在公司採用再生鋁的比例從9％提升到26％，未來朝50％邁進。