富邦悍將10日公布新任總教練，由中信兄弟一軍首席教練丘昌榮接任，兄弟球團也做出回應，給予祝福，同時也宣布，12日在台中舉行的封王遊行及感謝祭，丘昌榮不會出席。

丘昌榮去年接任兄弟一軍總教練，帶領球隊打進台灣大賽，但在系列賽3勝1敗領先遭到逆轉，錯失金盃後，他也會戰績負責請辭，轉任一軍首席教練，兵符由林威助接任。

今年兄弟奪下暌違11年的總冠軍，但季後頻頻傳出丘昌榮要接任富邦總教練的消息，終於在今天確定，就是由丘昌榮擔任富邦第4位總教練。

對於丘昌榮明年將改披富邦戰袍，兄弟球團給予祝福，「丘昌榮教練一直以來為中信兄弟貢獻良多，與團隊相處也非常融洽。」

對於丘昌榮教練轉隊一事，兄弟球團表示，「若從我們團隊出去的教練能夠有更好的發展、對台灣棒球有更多貢獻，球團都樂觀其成。中信兄弟球團與丘昌榮教練雙方充分溝通後達成共識，給予祝福。」