蔡英文總統今出席原住民族委員會今日成立25週年，蔡英文致詞表示，展望下一個25年，她對原民會有3個期許，盼望原民會要持續當「族群主流化」的火車頭、持續培育有專業、有視野、而且具備文化能力的公務人員、持續和族人站在一起，為族人發聲及服務。

蔡英文致詞指出，25年來，推動原住民族權利的力量，從街頭來到政府部門，走過了相當不容易的一段路，但因為有原民會，在政府的施政當中，更能考量到原住民族的需要、學習尊重及理解。

總統說，因為有原民會，從「原住民族基本法」到「聯合國原住民族權利宣言」，規定保障的各種權利，也持續扎根在族人的心中，扎根在台灣這片土地上。

她希望，透過總統向原住民族道歉、推動原住民族歷史正義與轉型正義等工作，可以讓台灣社會更全面的理解、並參與在原住民族事務中。如此以來，原住民族政策的推動，將能夠事半功倍，「族群主流化」的願景，也才會完整地實現。

蔡英文說，她對原民會有3個期許，一是盼望原民會要持續當「族群主流化」的火車頭，作為政府內部關於族群事務的智囊，讓政府各機關的施政，可以更有族群敏銳度，更加回應到族人的期待。

她說，二是希望原民會持續培育有專業、有視野、而且具備文化能力的公務人員，讓專業的治理人才，能延續原運前輩們的理念，深化原住民族權利的實踐。

總統表示，三則希望原民會持續和族人站在一起，為族人發聲，為族人服務，彰顯原住民族的主體性，這也是原民會最核心的價值理念。