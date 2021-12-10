中研院確診女曾被老鼠咬 羅一鈞揭動物傳人可能性

中研院20多歲前助研究員（案16816）確診新冠肺炎，由於過去曾2度遭實驗鼠咬傷，引發外界針對動物傳人的討論。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際間曾有3國出現動物傳人事件，有可能性但少見，會列入可能的來源之一，但也會針對環境進行採檢。

針對中研院的事件，羅一鈞表示，大家看到媒體報導有被老鼠咬傷，雖然有少數案例是被動物傳染，但不是主要的途徑。美國CDC的資料顯示，國際上有少數案例，例如去五年1月丹麥水貂感染後傳染給人員的案例，當時丹麥政府便決定撲殺境內水貂，荷蘭、波蘭也有類似事件，目前至少有3國動物傳染。

羅一鈞表示，其實小型哺乳類，倉鼠、貂、兔子、中型的兔子等也可能感染，同一個物種可能互相傳染，靈長類如狒狒等也有染疫報告。科學上，動物傳人的可能性存在，但就流行上來說，屬於少見的案例。我想，我們會列入可能的來源之一，但是會針對環境進行採檢。

對於個案傳染途徑，指揮官陳時中表示，職場或社區，我們研判職場內的可能性較高，畢竟社區相關的確診數是0，檢驗到的接觸者也是陰性，社區的可能性低、職場的可能性較高。職場中，風險區域應是實驗室，至於在實驗室內到底是否是咬傷，或是環境，還需要進一步判讀。

媒體詢問，有消息指咬傷個案的實驗鼠一隻感染Alpha，一隻感染Gamma，老鼠感染的病毒株為何？陳時中表示，我們今天、明天會將實驗室的病毒株和個案感染的病毒株進行基因序列的比對，結果明天才會出來。「老鼠一隻一隻捉來看，還沒有進行到這個地步」，初步要判斷病毒和實驗室的病毒株是否相符，先把這件事完成。

至於是被哪一隻老鼠咬到？陳時中表示，要在調查後才會清楚，不方便臆測，需先了解病毒株的序列，和送達實驗室的序列是否相符，若有相符，基本上就可確定病毒是從工作場所來，如不相符則須考量其他感染途徑，現在還沒有調查到老鼠，先調查人。

陳時中表示，我們處理事情的時候，第1重要的是對於社區的影響，我們分析職場實驗室的可能性最高，接下來要用病毒株的相關性來證明。至於個案是什麼時候感染，他表示，穿脫衣服、摸到都有可能，任何可能性都有，當然在我們的調查需要問清楚。

針對中研院的環境，陳時中表示，我們已經採檢了，畢竟中研院實驗室的大樓都是高度管理清潔的區域，其他公共區域有例行消毒，但是我們還需要去做環境採檢，先確保環境安全，至於實驗室，我們已經暫時關閉，也需要採檢，了解是否有其他污染在。

由於有實驗室人員透露，被老鼠咬傷是常見的事，對於個案被咬後的處理，陳時中表示，相關健康監測的SOP都是在的，不要說實驗室，一般的職場也需要做，主管也有通報、安排之責，需要等報告出來才確定，不過可以確認健康監測的責任是有的。