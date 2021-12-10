台中市議員李麗華為員警發聲，台中員警維護治安很打拚，卻被民進黨罵得一文不值。（盧金足攝）

立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打延燒案外案，市議員李麗華10日總質詢時出示立委何欣純與林秉樞用餐合照，怒批高嘉瑜被打時，怎不見民進黨罵治安不好，台中員警維護治安很拚命，卻被民進黨罵得一文不值。

林秉樞周旋政商之間，還以暴力痛打高嘉瑜，扯髮施行逼下跪，引發全台關注，還陸續從他愛與名人合影，流出與「大咖」合照的照片，除了副總統賴清德、衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等中央官員合照外，還有多名立委與他用餐。

與林餐敘的立委紛出面自清，解釋與林秉樞不熟，國民黨台中市議員李麗華今日在市政總質詢時，拿出從政論節目截圖的照片指出，「林秉樞專和大咖吃飯，台中這位女立委也很大咖」，和林秉樞在包廂吃日本料理。

李麗華表示，林秉樞藝高人膽大，而且只和大咖吃飯，這張照片顯示，何欣純和林秉樞在該包廂用餐，從場景來看，只有兩張椅子，不可能有其他人，難道去上廁所的人，會把椅子帶著走。

「這名女立委的顏值不輸高嘉瑜」，李麗華反擊，民進黨看到同黨的高嘉瑜被打得遍體是傷，卻沒罵治安不好，全台各地子彈滿天飛，台中市治安全台排名中段班，民進黨卻將員警罵的一文不值，如果當時高嘉瑜被暴力相待時有報警，警察就會出來保護，不會被打得身心俱創。

不少政商人物都曾與林秉樞同桌用餐，李麗華說，傳出林秉樞隨身都帶有錄音筆，如果找到錄音筆證物，可能還會爆出更多事，請民進黨多為站在第一線的警察弟兄加油。

台中市日前發生「球棒隊」因車禍問題，將一名男大生打成重傷，治安遭議論，警察局長蔡蒼柏表示，警察第一線同仁都很努力，維護治安不會手軟。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。