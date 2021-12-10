台中跳舞哥又出沒！28歲鄭姓男子被警方註記為街友，經常出沒於一中、逢甲商圈當街跳舞，截至今年為止已被開出9張罰單，卻不懼怕，依舊穿梭在大街小巷秀舞姿。今日稍早，又有民眾直擊跳舞哥，這次他甚至爬上紅綠燈，站在上頭抽菸，再度掀起網路討論。

有網友稍早在臉書社團《爆料公社》貼出跳舞哥的「英姿」，但跳舞哥這次沒跳舞，改登高望遠，只見他站在交通號誌桿上，右腳站在號誌桿上，左腳豪邁跨上一旁的便利商店招牌，但他人也沒閒著，愜意地叼著一根菸在高處吞雲吐霧。

目擊的網友興奮寫下，「剛剛開車在台中火車站附近，看到這幕，有一個人在招牌上亂爬」，還好奇發文，這究竟是不是先前屢次在台中街頭跳舞的男性。

文章曝光後，火速引起討論，網友紛紛寫下留言調侃，「這pose我給滿分」、「人帥真好」、「又是他…」、「哥抽的不是菸而是寂寞」、「他怎麼上去的啊…」、「他進化了」、「真正有皮！常在這裡亂。」

據了解，現年28歲跳舞哥區無定所，被警方登記為街友，經常出沒在台中各商圈與街頭，不顧眾人眼光當街大跳艷舞或擺出電影《大法師》的下腰姿勢，截至今年9月為止，警方已對跳舞哥開出9張罰單，但他疑似罰不怕，讓警方相當頭痛。

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