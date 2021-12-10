前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪；台北地檢署不服判決結果，10日向台灣高等法院提起上訴。

據指出，由於最近正值各級司法機關年底大清倉結案，院檢通常會暫時停止分案，因此預料高院明年才會完成三中案分案程序。

台北地院是於10月27日一審判決馬英九3人無罪。據了解，台北地檢署是於11月中旬收受三中案判決書，依法須在20日內提起上訴，期限最晚是下周一（13日）為止。

檢方指控，馬英九等人涉嫌賤賣三中股權，造成相關公司損害合計72億9174萬9716元。但台北地院合議庭，認為馬英九於三中等黨產交易期間，未被中投及光華公司股東會選任為董事，也未經授權其對內有為公司管理事務、馬不是證券交易法非常規交易罪及特別背信罪所規範對象。

雖然北檢提出黨產交易的關鍵錄音作為證據，但合議庭認為，錄音內容包括買賣雙方談判中的言語交鋒，或馬英九3人各自基於其身分地位而發表意見，有些對話為商業話術或情緒發言，對話內容尚難認定均與客觀事實相符，經綜合各方事證，判決馬英九3人無罪。