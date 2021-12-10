指揮中心今天公布基因定序結果，其中境外移入共有19例，本土則為昨天在中研院研究人員1例，境外移入的19例其中一例為Delta+，累計至今共有255例Delta，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞認為，現行我國境外移入威脅主要仍為Delta。
根據指揮中心統計，台灣目前累計驗出255例確診個案感染Delta變異株，包括4例「Detla+」，其中44例為本土、211例境外移入。
指揮中心今天公布基因定序結果，其中境外移入共有19例，本土則為昨天在中研院研究人員1例，境外移入的19例其中一例為Delta+，累計至今共有255例Delta，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞認為，現行我國境外移入威脅主要仍為Delta。
根據指揮中心統計，台灣目前累計驗出255例確診個案感染Delta變異株，包括4例「Detla+」，其中44例為本土、211例境外移入。
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