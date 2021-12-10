第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽共吸引40所高中職、60組團隊報名參賽，共評選出21隊、120人進入複賽！（靜宜大學提供）

今年英語簡報競賽以疫情下保持健康快樂生活的訣竅為主軸，讓高中生探討面對疫情變化，如何與病毒共存，展開防疫新生活。（靜宜大學提供）

第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽由臺中二中脫穎而出，勇奪第一名；臺南女中及雲林正心中學，分別榮獲第二與第三。（靜宜大學提供）

靜宜校方表示，此次參賽高中學生的表現可圈可點，對英語口語的掌握無礙，溝通技巧也頗具巧思；尤其在問題剖析、觀點詮釋、及表達自信的熟練等，都令人讚賞。（靜宜大學提供）

「第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽」今年不畏疫情，共吸引40所高中職、60組團隊報名參賽，共評選出21隊、120人進入複賽，最後由臺中二中脫穎而出，勇奪第一名；臺南女中及雲林正心中學，分別榮獲第二與第三！

靜宜英文系主任吳蕚洲表示，此次參賽高中學生的表現可圈可點，對英語口語的掌握無礙，溝通技巧也頗具巧思；尤其在問題剖析、觀點詮釋、及表達自信的熟練等，都令人讚賞！參賽學生的表現也讓人看見台灣英語璀璨未來。

今年英語簡報競賽以 Tips for Staying Happy and Healthy during the Pandemic(疫情下保持健康快樂生活的訣竅)為主軸，讓高中生探討面對疫情變化，如何與病毒共存，展開防疫新生活。

靜宜英文系助理教授吳黛敏指出，所有與賽隊伍幾乎沒有英文的um uh er ah okay you know right等贅字詞，足見參賽者的用心與實力。提醒未來想參賽的學生，如何吸引聽眾瞭解簡報所要表達的訊息，是最重要的課題！若以脫口秀或話劇等呈現的形式，反而適得其反，讓聽眾分心，無法專注於問題的焦點。

臺中二中參賽學生陳禹潔、陳暐儒及葉子瑄說，疫情期間與COVID-19共處，除戴好口罩，線上學習也能養成規律運動，保持身心靈健康。學習新科技雖然帶來不同成就感，但因網路資訊暴增，可能接觸各類訊息與假新聞，這也考驗大家的批判及思辨能力。他們也指出，參賽過程需犧牲早修及午休時間修改文稿、密集練習，雖然辛苦，但卻很充實；也拉近與班上同學的距離，是寶貴的經驗！

「數位科技也像強而有力的疫苗，解決諸多不便，也帶來更正面的快樂新生活！」臺南女中張怡安、楊雅媛表示。例如透過虛擬實境科技，體驗出國樂趣；藉由線上課程吸收新知，與老師、同學仍然可像實體課程般的討論與成長。

明德中學李亞庭說，賽前她參考很多競賽影片，學習參賽者的咬字發音等，也逐漸建立自信、從容的態度！在重複不斷練習中，提升了英文口說、製作簡報技巧及團隊合作默契。

臺中二中教師林欣怡說，透過靜宜大學所舉辦的簡報競賽，讓剛升上高一的學生就能練習準備簡報內容中的文字、英語文詮釋及肢體語言技巧等。班上未參賽的學生也因耳濡目染，激勵參賽的動力。