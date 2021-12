第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽共吸引40所高中職、60組團隊報名參賽,共評選出21隊、120人進入複賽!(靜宜大學提供)

今年英語簡報競賽以疫情下保持健康快樂生活的訣竅為主軸,讓高中生探討面對疫情變化,如何與病毒共存,展開防疫新生活。(靜宜大學提供)

第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽由臺中二中脫穎而出,勇奪第一名;臺南女中及雲林正心中學,分別榮獲第二與第三。(靜宜大學提供)

靜宜校方表示,此次參賽高中學生的表現可圈可點,對英語口語的掌握無礙,溝通技巧也頗具巧思;尤其在問題剖析、觀點詮釋、及表達自信的熟練等,都令人讚賞。(靜宜大學提供)

「第七屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽」今年不畏疫情,共吸引40所高中職、60組團隊報名參賽,共評選出21隊、120人進入複賽,最後由臺中二中脫穎而出,勇奪第一名;臺南女中及雲林正心中學,分別榮獲第二與第三!

靜宜英文系主任吳蕚洲表示,此次參賽高中學生的表現可圈可點,對英語口語的掌握無礙,溝通技巧也頗具巧思;尤其在問題剖析、觀點詮釋、及表達自信的熟練等,都令人讚賞!參賽學生的表現也讓人看見台灣英語璀璨未來。

今年英語簡報競賽以 Tips for Staying Happy and Healthy during the Pandemic(疫情下保持健康快樂生活的訣竅)為主軸,讓高中生探討面對疫情變化,如何與病毒共存,展開防疫新生活。

靜宜英文系助理教授吳黛敏指出,所有與賽隊伍幾乎沒有英文的um uh er ah okay you know right等贅字詞,足見參賽者的用心與實力。提醒未來想參賽的學生,如何吸引聽眾瞭解簡報所要表達的訊息,是最重要的課題!若以脫口秀或話劇等呈現的形式,反而適得其反,讓聽眾分心,無法專注於問題的焦點。

臺中二中參賽學生陳禹潔、陳暐儒及葉子瑄說,疫情期間與COVID-19共處,除戴好口罩,線上學習也能養成規律運動,保持身心靈健康。學習新科技雖然帶來不同成就感,但因網路資訊暴增,可能接觸各類訊息與假新聞,這也考驗大家的批判及思辨能力。他們也指出,參賽過程需犧牲早修及午休時間修改文稿、密集練習,雖然辛苦,但卻很充實;也拉近與班上同學的距離,是寶貴的經驗!

「數位科技也像強而有力的疫苗,解決諸多不便,也帶來更正面的快樂新生活!」臺南女中張怡安、楊雅媛表示。例如透過虛擬實境科技,體驗出國樂趣;藉由線上課程吸收新知,與老師、同學仍然可像實體課程般的討論與成長。

明德中學李亞庭說,賽前她參考很多競賽影片,學習參賽者的咬字發音等,也逐漸建立自信、從容的態度!在重複不斷練習中,提升了英文口說、製作簡報技巧及團隊合作默契。

臺中二中教師林欣怡說,透過靜宜大學所舉辦的簡報競賽,讓剛升上高一的學生就能練習準備簡報內容中的文字、英語文詮釋及肢體語言技巧等。班上未參賽的學生也因耳濡目染,激勵參賽的動力。