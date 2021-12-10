永豐餘集團呼應COP26，創建「永豐餘學院」，為地球永續發展尋找新解方，今（10）日舉辦成立大會暨永續循環科技高峰會，由永豐餘二代創辦人何壽川出任院長，前副總統陳建仁、中研院院士翁啟惠、循環台灣基金會董事長黃育徵等學界、產業界專家與會。

何壽川強調，永豐餘將以近百年的醣科學經驗，以永豐餘學院為平台，與世界各國暨國內學界與產業界合作，以醣類再生能源及材料研發創新為使命，在全球節能減碳的大趨勢中做出貢獻。

前副總統陳建仁透過線上與會，他表示，百年永豐餘以農業起家，二次戰後聚焦紙業發展，主要原料都來自農林資源，是一固碳的材料同時也是可再生的生質能源。因為透過光合作用，農林植物吸收太陽能和二氧化碳，以「醣」為主的化學形式， 將碳與能量做良好的固定與儲存，所以長久以來永豐餘也是醣經濟實踐者。

翁啟惠指出，何壽川對永續發展、醣分子有很多體驗，目前人類碰到的問題是永續發展，過去為了追求經濟、發展石化工業，卻衍生碳排放等問題，現在起須兼顧追求經濟、生態環境、公平正義等三個支柱。

永豐餘學院將以「醣」經濟為核心，建立一個科學、技術和產業共榮共好的平台，以Low carbon（低碳）、Low energy（低耗能）、De-fossil（去石化）三大目標，致力於能源創新、材料科技和數位轉型三大領域的研究開發與創新。

永豐餘學院除了由何壽川擔任院長，執行長則由永豐餘投控永續長黃鯤雄擔綱，並邀集E Ink創新長Michael McCreary、元太科技工業科學顧問蔡娟娟、國立清華大學副校長陳信文、國立臺灣大學化學工程學系名譽教授顏溪成及國立清華大學材料科學工程學系楊長謀教授組成諮詢委員會，提供專業意見，協助團隊成員據以做出對地球友善的最佳決策。

何壽川表示，永豐餘在造紙過程中，從種植經濟森林、製漿造紙到餘料再利用，逐步完成農廢循環、紙循環、水循環、生質能循環和碳循環等五大全循環，追本溯源都與「醣」類息息相關。面對這個時代，應該回歸自然，重新認識「醣」類對人、萬物與生存環境的無可取代性。透過光合作用的「醣」，固碳的量能及可再生性，將可取代化石燃料成為新解方。

這也是COP26會議提出的未來方向，森林在對抗氣候變遷扮演著重要角色，樹木是天然的碳捕捉和碳儲存的媒介，永續的林業及木製產品，在大量的種樹過程中可增加碳儲存。用木製產品替換其他高二氧化碳材料所產生的排放，從樹木到變成木頭相關產品的整個週期都能固碳。

在永續循環科技高峰會中，醣科學專家翁啟惠也以「醣科學的進展」發表專題演講，永豐餘學院將持續向翁啟惠請益，將醣科學導入材料及能源的研究、開發與創新。