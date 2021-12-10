中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（案16817）、美國（3例，案16818、案16822、案16828）、越南（4例，案16819、案16823-16825）、加納（案16820）、中國（案16821）、印尼（2例，案16826、案16827）、南非（案16829）、泰國（案16830）及菲律賓（2例，案16831、案16832）入境，入境日介於今（2021）年11月25日至12月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4615676例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4597765例排除），其中16721例確診，分別為2076例境外移入，14591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。