今年溪湖高中學務還別出心裁，安排學生以揮羽球拍擊球過網的方式，激起高昂鬥志，期盼學習東京奧運中華健兒的精神，努力拚得好成績。（謝瓊雲攝）

楊豪森校長高聲宣讀包中詞期勉考生們全力以赴，努力爭取佳績。（謝瓊雲攝）

為了迎戰大學學測，溪湖高中家長會精心準備致贈考生們包子、蛋糕和粽子，祈願「包高中」努力達成理想志願。（謝瓊雲攝）

溪湖高中上午舉辦「高三祝福包高中」祈福活動，各班還在活動中大聲喊出自行創作的宣誓詞，成為自我激勵的最佳方式。（謝瓊雲攝）

高三生即將迎接學測大考，也是應屆畢業生；高三班導師群獻上滿滿祝福，期許所有應屆高三生，皆能成全自己心中的夢、發揮實力，並帶著師長的祝福築夢高飛。（謝瓊雲攝）

「in(贏)啦！」 國立溪湖高中揮拍集氣迎戰大考

祈福集氣，包高中！大學學測將於明年1月21日起登場，距離考試只剩下倒數1個半月，國立溪湖高中為了幫高三學生加油打氣，特別舉辦「高三祝福包高中」祈福活動，高三生們拿起羽球拍在川堂前草坪廣場呼喊口號，高舉球拍揮拍擊球，看著球飛過球網，隨即齊聲大喊「in(贏)啦！」藉此激發旺盛鬥志，努力在學測中爭取佳績。

校長楊豪森說，期許考生們學習中華隊選手們在東京奧運運動場上的決心與拚勁，在舉重與羽球項目，拿下金牌後，看著國旗在各賽事場地冉冉升起，期盼溪高學子也能於學測考場上文思泉湧，拿下個人升學的首勝。

溪高三年級師生們齊聚活動中心，在學務處精心安排下，宛如一場面對強敵的誓師大會；高三學生陸續揮拍將羽球打過球網，象徵「努力爭取佳績」的決心，並於球過網後一起喊出「in(贏)啦！」活動中各班誓詞是另一亮點，由各班自行創作，在活動中大聲喊出，是自我激勵的最佳方式。

另外還有組長張宏毅精心設計製作的「祈福繪卡」，木板上印有學校建築浮水印，讓高三生每人在木質會卡上寫下理想志願，懸掛在校園中庭祈福，藉此時刻提醒彼此，努力、勇敢追夢。

家長會也特別致贈包子、蛋糕和粽子，盼考生們都能包高中，校長也在活動中宣讀包中詞，激勵全體考生士氣、增強自信心，以期過關斬將，拿下60級分，高三各班導師高舉粽子心戰喊話片段，也十分慷慨激昂、深入人心，還有老師引吭高歌，將活動帶入高潮。最後全體高三師生抬頭仰望繽紛的氦氣球乘風起飛，象徵著同學們未來嶄新的旅程即將起飛。

學務主任潘秀欽說，今年中華健兒羽球男雙李洋和王齊麟，代表台灣在東京奧運中勇奪羽球雙打冠軍，高三教師群也衷心期盼所有應屆高三生，皆能成全自己心中的夢、發揮實力，並帶著師長的祝福築夢高飛。