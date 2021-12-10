台積電(2330)今（10）日公布2021年11月合併營收約為1482.68億元，為歷史第三高，較10月增加10.2%，較去年同期增加18.7%。

台積電11月營收仍為同期新高，2021年1至11月合併營收約為1兆4320.33億元，較去年同期增加17.2%，亦創同期新高。今年營運也可望再創新高紀錄。

台積電本季展望樂觀，預估本季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，12月營收可望比11月續增，仍有機會挑戰單月新高。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動，2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。

從新台幣營收來看，以新台幣28元兌1美元匯率假設，台積電第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。第四季毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。

台積電今年展望樂觀，預計全年美元營收將年增24%，並創新高。