特斯拉執行長馬斯克周四表示他正在「考慮」辭職，然後當一名「網紅」。

這位全球首富在推特上寫道：「我想辭掉工作，成為一名全職網紅」。

馬斯克沒有說明理由，目前也不清楚作為該社群媒體平台重度使用者的他是否認真想辭去工作。

馬斯克除了是特斯拉的共同創始人兼執行長，也是火箭公司SpaceX的創始人兼執行長，同時也創立腦晶片新創公司Neuralink和基礎設施公司The Boring Company。他在今年初的法說會上曾表示，他預期會再擔任特斯拉執行長「幾年」時間。

他表示：「能有多一點自由的時間會是一件很好的事，而非每周7天、從早上起床到晚上睡覺不停工作，實在太緊繃」。

上個月馬斯克在推特上詢問其追蹤者是否應出售10%特斯拉持股以繳納高額稅金，其中大多數參與者都投下了贊成票，從那時起，馬斯克已經出售價值近120億美元的特斯拉持股。

根據周四最新公布的監管文件，馬斯克又出售934091股特斯拉股票，套現9.632億美元，同時也再度行使選擇權，認購了217萬股特斯拉股票。