法國的威望迪(Vivendi)媒體集團周四指出，在未來幾天內將收購維權基金Amber手中握有的Lagardere媒體集團股份。威望迪企圖在明年法國大選前擴大對法國媒體的影響力。

威望迪曾在九月時指出，計畫以每股24.1歐元買下Amber持有的Lagardere 18%股份，然後以相同價格對Lagardere發動全面收購。當時威望迪預計，在澄清金融監管單位疑慮後，將在12月15日前完成購股。

但是威望迪在周四說，將加快交易速度。並指出最近的分析導致集團考慮，現在必須立即進行收購。管理董事會因此決定授權對Amber收購其持股。

這項交易將使威望迪在Lagardere的持股上升到45.1%，而剩餘股份的收購要約則可望在2022年2月提出。

威望迪目前已經擁有法國付費電視台Canal+和新聞頻道CNEWS，收購交易將讓集團進一步獲得Lagardere的重要周刊雜誌Paris Match，以及新聞周刊Journal du Dimanche和無線電台Europe 1。

消息人士指出，威望迪大老闆Vincent Bollore的政治立場與法國總統馬克宏(Macron)相左，該收購可能惱怒馬克宏圈子的人士，擔心大選前的電視和廣播遭到右翼觀點主導。